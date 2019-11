TMW News - Napoli, la quiete dopo la tempesta? Inter su Kulusevski

Napoli e Inter al centro del TMW News di oggi, 30 novembre 2019. Con Aldo Firicano in studio abbiamo analizzato il momento del club partenopeo dopo l'incontro tra la squadra e il presidente De Laurentiis. Poi le strategie della società di Suning, che vuole Kulusevski per l'attacco che verrà. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.