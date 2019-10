TMW News - Parata di stelle a Bologna. Castrovilli viola fino al 2024

Tanti ex e tanto entusiasmo ieri sera a Bologna per La partita delle leggende tra i rossoblù e il Real Madrid. Da Baggio a Signori, da Seedorf a Roberto Carlos: una vera e propria parata di stelle al Dall'Ara per una sfida amichevole per i festeggiamenti dei 110 anni del club felsineo. Intanto in casa Fiorentina è stato il giorno del rinnovo di Gaetano Castrovilli che ha prolungato fino al 2024. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.