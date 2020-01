Primo colpo invernale per l'Inter: Ashley Young è infatti arrivato a Milano stamattina per le visite mediche di rito. Felice e sorridente l'esterno che andrà ad arricchire le corsie laterali di Antonio Conte per la seconda parte della stagione. Intanto il Napoli si appresta a tornare in campo contro la Fiorentina dopo le ultime due sconfitte consecutive in campionato contro Inter e Lazio: Gattuso vuole i tre punti, mentre dal mercato arrivano novità per giugno. Visite mediche per Rrahmani a Villa Stuart. Infine la Lazio: Inzaghi a caccia dell'undicesima vittoria di fila in Serie A. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.