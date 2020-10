tmw Non c'è accordo Crotone-Watford per Pussetto. L'argentino potrebbe tornare a Udine

Non c'è intesa tra Crotone e Watford per Ignacio Pussetto. L'ex Udinese, infatti, per quanto riguarda gli Hornets può uscire soltanto a titolo definitivo, con la cifra richiesta che è di 8 milioni di euro, mentre la squadra calabrese avrebbe intenzione di prenderlo ma solamente in prestito. Qualora non si dovesse giungere all'intesa, l'argentino classe '95 potrebbe fare come Pereyra, percorrendo la via di ritorno verso l'Udinese.