tmw Non solo Benevento sul bomber Vizinger del Celje. Ci sono anche Genoa e Lecce

Non c'è solo il Benevento sull'attaccante croato Dario Vizinger del Celje. Il classe '98 croato infatti con le sue prestazioni, che stanno trascinando il suo club a lottare per il titolo di campione di Slovenia, sta attirando su di sè l'attenzione di molti altri club in Italia e non solo. Il calciatore, che è attenzionato anche dal ct della nazionale croata maggiore, in questa stagione infatti ha messo a segno 21 gol in 31 presenze impreziosite da anche 11 assist. Giocatore duttile, che può agire sia da prima sia da seconda punta, Vizinger è attualmente capocannoniere del campionato sloveno dove sta mettendo in mostra tutte le sue qualità - velocità, tecnica e fiuto del gol - già mostrate nella passata stagione e ora ulteriormente sotto la luce dei riflettori. Dopo il sondaggio del Benevento per Vizinger, gestito dall'agente Nikica Gacesa, si sono fatte avanti altre due squadre della nostra Serie A come Lecce e Genoa che dovranno vedersela però non solo coi sanniti neopromossi in massima serie, ma anche con alcuni club francesi e belgi che lo stanno seguendo da tempo e potrebbero provare ad anticipare le italiane per il croato che ormai è pronto al salto di qualità e a misurarsi con un campionato più competitivo e prestigioso.

