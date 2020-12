tmw Non solo Champions: gli occhi delle grandi d'Europa su Neuhaus del 'gladbach

vedi letture

Non c'è solo l'attenzione sulla gara ma gli occhi degli addetti ai lavori, stasera, saranno posati su un giocatore in azione dal 1' al Borussia Park. Si tratta di Florian Neuhaus, classe '97 del Borussia Monchengladbach, nuova vera stella del calcio tedesco. Interno sinistro di grande spinta, adesso con Marco Rose si è trasformato in un centrocampista completo che ha conquistato le attenzioni di tutta Europa. Il 'gladbach lo ha mandato a farsi le ossa in prestito a Dusseldorf, adesso è un giocatore maturo e che sarà un perno della Germania che verrà.

La gara live su TMW

Ci sono tutte le big Inevitabili le attenzioni di mezza Europa. Stasera saranno collegati alla sfida osservatori di tante società. Sulla scrivania di Max Eberl sono arrivati gli apprezzamenti anche delle italiane, proprio l'Inter ma pure la Juventus, ovviamente il Bayern Monaco ma anche le grandi d'Inghilterra. Non solo Champions: sarà una notte di mercato, gli occhi sulla nuova star del centrocampo della Germania, Florian Neuhaus.