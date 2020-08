tmw Nuova offerta del Celta per Murillo: prestito oneroso con obbligo. La Samp ora ci pensa

Jeison Murillo verso il ritorno nella Liga. Secondo quanto appreso da TMW, la Sampdoria vuole chiudere in fretta la sua cessione per liberarsi del suo alto ingaggio da 1,4 milioni netti a stagione.

Il Celta Vigo, come raccontatovi da tempo proprio su TMW, continua a dirsi fiducioso per il suo ritorno, ma negli ultimi giorni sul classe '92 si è inserita anche la Real Sociedad. Un duello di mercato tutto spagnolo, quindi, che in queste ore ha registrato una nuova offerta dei galiziani: prestito oneroso da un milione di euro più riscatto obbligatorio fra un anno per oltre 11 milioni complessivi.

La Samp, per vendere Murillo, ha sempre chiesto i 14 milioni pattuiti come riscatto lo scorso gennaio, ma adesso ci sta riflettendo seriamente. E l'ex Inter e Barça, intanto, ha già trovato un accordo coi Celestes per quanto riguarda l'ingaggio, abbassato e spalmato su un contratto pluriennale.