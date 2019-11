TMW - Orrico: "Conte? Chiede calciatori per motivare chi c'è già"

Nel corso dell'intervista a TMW Corrado Orrico si è soffermato anche sulle duree parole di Conte nei confronti della società nerazzurra. "Amo le verità nascoste - spiega Orrico a TMW - e a mio parere c'è qualcosa di sottile. Sono dichiarazioni troppo sguaiate che possono solo irritare la società. Però ho fatto questa riflessione: i giocatori sono persone semplici e Conte cerca di stimolarli dicendo che vuole ancora calciatori. Se la società lo segue arriveranno altri elementi che entreranno in concorrenza con chi c'è già. Per non perdere il posto, dunque, gli attuali giocatori dovranno andare ancora più forte. Ecco, credo che il sistema di Conte sia questo. E' un tecnico che ha forza nei confronti della società, ha ribaltato tutto e viaggia ad un ritmo quasi simile alla Juve. Bisogna vedere poi quanto lo stesso Conte sia interessato alla Champions e se gli fa perdere qualcosa in funzione del campionato. Lui aspira ad arrivare davanti alla Juve".