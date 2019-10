TMW - Paolo Rossi: "Pelè il più forte di sempre. Ammiro mister Conte"

Fonte: dall'inviato a Trento, Alessandro Rimi

© foto di Federico De Luca

Il campione del mondo Paolo Rossi, intervenuto durante il "Festival dello Sport" di Trento, ha ripercorso la sua carriera e parlato anche dell'attualità del calcio italiano. Questo quanto raccolto da TMW: "Sono cresciuto in una famiglia che, qualsiasi avvenimento sportivo ci fosse in tv, stava lì a guardare. Ricordo l’esordio nel ‘77 in Belgio a Liegi. Sentii la responsabilità di rappresentare il mio Paese. È proprio bello per quello. Per le squadre di club è normale, ma con la Nazionale si mettono tutti d’accordo. La maglia azzurra è unica".

Il più grande calciatore di sempre?

"Pelè, sicuramente tra i più grandi in assoluto. Quello brasiliano è un popolo straordinario e riconoscente".

Conte?

"Trasmette cose sensazionali, non ho mai voluto fare l’allenatore e quando vedo gare di un certo livello, riconosco che non sarei stato capace di stare in panchina. Provo grande ammirazione per personaggi così bravi che hanno dimostrato e dimostreranno tutto il loro valore".