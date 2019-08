TMW - Paratici conferma Pellegrini-Cagliari. Dettagli contratto in definizione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine dell'amichevole di Villar Perosa l'uomo mercato della Juventus Fabio Paratici ha parlato chiaramente del futuro di Luca Pellegrini confermando come il giocatore sia in procinto di raggiungere Cagliari .

L'accordo fra le due società è stato raggiunto già da qualche giorno, mentre i contatti fra l'entourage e la società sarda vanno avanti da tempo. E nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da TMW, è arrivata la svolta decisiva in tal senso con le parti che si stanno accordando anche sulla questione contrattuale, col Cagliari che pagherà quasi per intero lo stipendio del terzino ex Roma.