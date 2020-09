tmw Parma a caccia di colpi: per Sohm permane una distanza di due milioni con lo Zurigo

Il Parma va a caccia di un centrocampista di qualità in questi ultimi giorni di mercato e avrebbe individuato in Simon Sohm il profilo giusto per aiutare Liverani. Stando a quanto da noi raccolto, per il centrocampista c'è una distanza di due milioni tra ducali e Zurigo: il direttore sportivo Carli ha già fatto un paio di offerte, a testimonianza di quanto il club ducale creda nelle sue qualità, ma lo Zurigo non vuole venderlo. Il club svizzero non ha nessuna necessità di cedere e al momento non vuole spostarsi dalla valutazione di 8 milioni stabilita per il centrocampista.