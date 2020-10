tmw Parma, arrivano anche le cessioni: Da Cruz vicino al Groningen

Alessio Da Cruz è vicino all'ennesimo addio al Parma: l'attaccante olandese dovrebbe tornare in patria, ma non allo Zwolle come sembrava in un primo momento. L'attaccante era ad un passo dalla firma, aveva persino passato la notte nell’hotel di fronte la sede del club, ma ci ha ripensato e dovrebbe andare al Groningen, che ha sorpassato il club rivale nelle prime ore di oggi.