tmw Parma-Baccin, incontro positivo. Nella lista dei ds anche Maiorino

Nella lista dei direttori sportivi papabili per il nuovo Parma c'è anche Rocco Maiorino, dirigente del Milan di Silvio Berlusconi, che fino al primo di marzo era al Las Palmas, in Spagna. Probabile che nei prossimi giorni ci sia un incontro per capire qual è la situazione e sondare la disponibilità. Intanto l'incontro di questa sera fra Baccin e i ducali è stato positivo, ma il casting non è ancora terminato.