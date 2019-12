Fonte: da Parma, Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Colombi oggi era titolare tra i pali del Parma nella vittoria contro il Frosinone. Queste le sue parole in zona mista. "Abbiamo creato tanto e concretizzato solo prima della fine ma è una vittoria voluta. Il Frosinone è un'ottima squadra e lo sta dimostrando, ha una rosa che ha fatto la Serie A. Siamo stati bravi e premiati dal rigore. Abbiamo rischiato di prendere il secondo, poi meritavamo di fare il secondo prima ma siamo stati bravi a farlo anche alla fine. Giocare oggi per me vuol dire tanto. Non giocando in campionato, qui mi metto in mostra, lavoro per questo, per essere pronto quando il mister mi fa giocare. Sono contento per la vittoria, ora una bella gara contro la Roma. Prima c'è il campionato e le gare da qui al 15 gennaio, poi il 15 ci sarà l'occasione di far bene lì. Il segreto del gruppo è l'allenamento nel quotidiano".