TMW - Parma, Iacoponi: "La SPAL ci è stata superiore in tutto"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Parma Simone Iacoponi ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro la SPAL analizzando la prestazione dei crociati: “La voglia non è mancata, ma la SPAL ha fatto qualcosa in più rispetto a noi e noi non abbiamo giocato col piglio giusto creando molto meno del solito. Hanno fatto meglio di noi sotto tutti i punti di vista e su questo c’è poco da dire. Nello spogliatoio c’era molta amarezza perché non si capisce il motivo di questa prestazione. L’avevamo preparata bene, la voglia di fare risultato c’era, ma poi è cambiato qualcosa e dobbiamo capire perché. - continua Iacoponi – Ora si deve ripartire da ciò che abbiamo fatto e dagli errori commessi, pensando che l’atteggiamento giusto è quello delle ultime due. Dobbiamo ripartire da lì, senza allarmismi. La sosta forse arriva al momento giusto, sono state due settimane molto impegnative, per cui speriamo che questo ci aiuti affinché rientrino tutti a disposizione".