TMW - Parma, Lucarelli: "Kulusevski? Volevamo almeno il diritto di riscatto"

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di TMW all'indomani del pareggio di San Siro, il club manager del Parma Alessandro Lucarelli ha parlato anche dell'exploit del talento attualmente in prestito dall'Atalanta, Dejan Kulusevski: "Kulusevski è impressionante. Al di là delle qualità tecniche e fisiche, ha un modo di stare in campo da 30enne, da veterano. Ha la capacità di interpretare i momenti della gara da giocatore maturo e questo lo rende ancora di più un calciatore dal futuro assicurato".

È più la soddisfazione per averlo preso dalla Primavera dell'Atalanta o il rimpianto perché già sapete che non resterà con voi oltre questa stagione?

"Ma noi ci abbiamo provato a prenderlo con una formula diversa dal prestito secco. Abbiamo provato a inserire almeno un'opzione per il riscatto, ma dall'Atalanta non c'è mai stata un'apertura. Era possibile prenderlo solo in prestito secco e portarlo a Parma è stata scelta giusta, visto che ci sta dando una grossa mano".