© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I tanti infortuni occorsi al Parma di Roberto D'Aversa hanno aperto il mercato in casa ducale. Nei giorni scorsi c'era Jack Rodwell a Collecchio per allenarsi con la squadra, ma non è l'unico profilo proposto e valutato. C'è stato un contatto per l'ex Gabriel Paletta, difensore rientrato dalla Cina dopo due stagioni allo Jiangsu Suning, che ora si sta allenando con il Monza. Proprio il club brianzolo gli ha proposto diciotto mesi di contratto.