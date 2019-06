TMW - Parma, Rigoni resta: esercitata opzione per il rinnovo per un anno

© foto di Federico Gaetano

Luca Rigoni confermato dal Parma, almeno per il momento. Il centrocampista classe '84, secondo quanto raccolto da TMW, avrebbe adesso un accordo in scadenza il 30 giugno 2020 e non fra cinque giorni. Nel suo contratto era presente infatti un'opzione di rinnovo annuale a favore dei ducali che è già stata esercitata, le sue pretendenti Brescia e Hellas Verona sono dunque avvisate.