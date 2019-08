© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La telenovela per il passaggio di Giuseppe Pezzella dall'Udinese al Parma sta finalmente per terminare. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nella giornata di oggi ci sarà infatti un incontro a Firenze tra il direttore sportivo bianconero Pierpaolo Marino e quello ducale Daniele Faggiano per chiudere la trattativa con la fumata bianca sempre più vicina.