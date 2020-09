tmw Parma, Yves Baraye in uscita: il Gil Vicente pensa al suo ritorno

Legato al Parma da un altro anno di contratto, l'attaccante classe '92 Yves Baraye è alla ricerca di una nuova sistemazione. Ci pensa il Gil Vicente, squadra in cui il calciatore senegalese ha già giocato nella passata stagione: contatti in corso tra le parti, per Baraye che nell'ultima stagione ha collezionato 28 presenze tra campionato e coppa probabile un ritorno in Portogallo.