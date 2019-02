Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raggiunto dai microfoni di TMW a margine della serata dedicata ai capitani della Fiorentina, Manuel Pasqual ha parlato del mercato appena concluso in casa Empoli: "Quando le cose non vanno bene ci può stare che qualche giocatore chieda un trasferimento o ci sia un nuovo acquisto. Ora l'allenatore ha la possibilità di lavorare con un gruppo definito".

La Fiorentina è in semifinale di Coppa Italia. È possibile vincerla?

"Ho visto l'ultima partita con la Roma, spero e gli auguro che succeda. Mi sono mancate due cose: non aver alzato un trofeo e non aver concluso la mia carriera con la Fiorentina. Spero che Pezzella possa alzare un trofeo".

La Fiorentina ha chiuso per Traoré e Rasmussen.

"Sono due giovani, di cui uno giovanissimo, con grandi qualità e la testa sulle spalle. Penso sia un ottimo punto di partenza per un cambiamento da Empoli a Firenze. La Fiorentina ha fatto ottimi acquisti".

Li vedi tranquilli?

"Lo sono stati anche durante le trattative, non mi piace andare a chiedere ai miei compagni cosa stesse succedendo. La cosa più bella è stata il giorno dell'ufficialità: Traoré mi ha abbracciato e si è messo a ridere".