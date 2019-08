Fonte: dal nostro inviato, Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Rugani si avvicina alla Roma. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra le parti per arrivare a una soluzione che possa accontentare sia la Juventus che i giallorossi e cresce l'ottimismo per la buona riuscita dell'operazione.

Nodo formula - L'affare dovrebbe concludersi per una cifra di circa 25 milioni di euro complessivi, probabilmente con Ricciardi che potrebbe essere utilizzato come contropartita. I club devono però mettersi d'accordo sulla formula, visto che la Juve spinge per l'obbligo di riscatto o il titolo definitivo mentre i giallorossi lo vorrebbero in prestito con diritto.