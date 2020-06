tmw Portaluppi: "Arthur o Pjanic? Affare Juve, il brasiliano è merce rara e con CR7 migliorerà"

vedi letture

Intervistato in esclusiva da TMW, mister Renato Portaluppi ha commentato così il tanto discusso scambio di mercato tra Juventus e Barcellona: "Arthur e Pjanic sono due atleti di primo livello, ognuno coi suoi punti di forza. Ma Arthur vale senza alcun dubbio la maglia del Barcellona così come quella della Juventus. Tanto i blaugrana quanto i bianconeri fanno parte dell'élite del calcio europeo e Arthur merita assolutamente di stare lassù, a giocarsela coi campioni".

Dopo aver giocato con Messi, proprio a Torino sarà non a caso compagno di squadra di Cristiano Ronaldo.

"Crescerà tantissimo in Italia, Arthur può imparare ancora molto. La Juventus è una potenza come il Barça e i brasiliani presenti in rosa lo aiuteranno a inserirsi in fretta per diventare quanto prima un punto fermo della squadra di mister Sarri".

Cosa non ha funzionato secondo lei nella Liga? Il Barça lo aveva pagato ben 40 milioni.

"Non sono solito commentare ciò che accade negli altri club, non posso dare argomentazioni dettagliate se non sono fisicamente presente. Una cosa, però, posso dirvela: uno come Arthur è merce rara nel calcio di oggi, vale sicuramente molto di più dei 40 milioni sborsati dal Barcellona nell'estate 2018".

Portaluppi, vecchia conoscenza della nostra Serie A e tuttora allenatore del Grêmio, ha allenato il nuovo acquisto bianconero sulla panchina dell'Imortal dal 2016 fino al grande salto al Barcellona dell'estate 2018.