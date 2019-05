Intervistata da TuttoMercatoWeb.com, la presidentessa del club uruguaiano che nel 2003 ha lanciato Diego Godin nel calcio professionistico ha commentato anche la sua prossima avventura all'Inter. Queste le parole esclusive di Graciela Castro, numero uno del Club Atlético Cerro de Montevideo: "Diego sarà un ottimo acquisto per l'Inter, porterà tutta la sua esperienza e la sua leadership, oltre alle sue grandi qualità sul campo. I nerazzurri non avrebbero potuto fare un colpo migliore per la difesa, ne sono certa. Il Faraón vi farà innamorare col suo carattere da lottatore".

