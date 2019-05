ESCLUSIVA TMW - Pres. Cerro: "Godin all'Inter trionferà. Ci costò solo 27€..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Godin saluta pubblicamente l'Atletico Madrid e si prepara a una nuova avventura in Italia, con la maglia dell'Inter. Un grandissimo colpo a parametro zero per i nerazzurri, che si assicurano uno dei migliori centri del mondo. E pensare che l'attuale capitano di Atleti e Uruguay, vincitore in carriera di una Liga, una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna, tre Supercoppe UEFA, due Europa League e una Copa América, fu pagato appena 27 euro (840 pesos) dalla squadra che lo lanciò tra i professionisti nel 2003, il Club Atlético Cerro de Montevideo. Storia a dir poco curiosa, ancor di più nel momento in cui il calciomercato ha raggiunto il suo apice economico, che TuttoMercatoWeb.com si è fatto raccontare in esclusiva proprio dalla presidentessa dei Cerrenses: Graciela Castro.

Signora Castro, se le dico Godin cosa mi risponde?

"Un professionista esemplare, un calciatore eccellente e una persona magnifica. Ho conosciuto Diego da ragazzino, il mio Cerro lo comprò dal Defensor Sporting e lui allora era solo un gran campioncino in prospettiva. Pensare a quanta strada ha fatto fino a oggi mi fa emozionare...".

Soprattutto se consideriamo quanto pagaste per acquistare il suo cartellino.

"Proprio così. Erano altri tempi, è vero, ma come attestano i documenti (FOTO IN CALCE) nel 2003 acquistammo Godin per appena 840 pesos (all'epoca circa 27 euro, ndr). Con noi esordì in Primera División uruguaiana, giocò per la prima volta tra i professionisti e restò qui fino al 2006, ritagliandosi un ruolo da protagonista assoluto. Sapete tutti poi com'è proseguita la sua bellissima favola".

Poi, appunto, una stagione al Nacional, quattro al Villarreal e nove all'Atletico Madrid. La carriera di Godin parla da sola, ma a 33 anni riuscirà a trionfare anche in Serie A?

"Senza alcun dubbio. Diego sarà un ottimo acquisto per l'Inter, porterà tutta la sua esperienza e la sua leadership, oltre alle sue grandi qualità sul campo. I nerazzurri non avrebbero potuto fare un colpo migliore per la difesa, ne sono certa. Il Faraón vi farà innamorare col suo carattere da lottatore".

Il suo cuore, però, resterà in qualche maniera per sempre legato al Club Atlético Cerro.

"Qui è dove è tutto iniziato, come potremmo dimenticarlo? Diego Godin è stato, è e sarà sempre il nostro eterno capitano".