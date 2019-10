TMW RADIO - Ag. Spinazzola: "Nemmeno alla Juve era in discussione..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Spinazzola è stato tra i protagonisti dell'ultima finestra di calciomercato. Passato dalla Juventus alla Roma in una trattativa che ha coinvolto anche Luca Pellegrini (ora in prestito al Cagliari), il laterale della Nazionale nell'ultimo mese ha trovato quella continuità troppo messo in discussione a causa degli infortuni: "E' sereno e molto tranquillo - ha detto durante 'Stadio Aperto' il suo agente Davide Lippi -. All'inizio ha avuto questo problemino muscolare che ha un po' rallentato il suo inserimento. Nessuno però ha mezzo dubbio sul fatto che disputerà un campionato da protagonista e adesso ha anche la serenità per fare anche una programmazione di un certo tipo".

Davide Lippi è poi tornato sul trasferimento: "Nemmeno alla Juventus era in discussione, ma il mercato ti porta a fare delle scelte e lui è stato felice di fare questa scelta. Un giocatore con le sue caratteristiche ha bisogno di giocare, di minutaggio. La Roma lo conosce, lo ha preso come investimento importante e sa che sarà un protagonista giallorosso per i prossimi anni".