Ag. Verde: "L'AEK ha cambiato le carte in tavola. Arrivo allo Spezia difficile"

L'agente di Daniele Verde, Luigi Lauro, ha parlato della trattativa per portare il suo assistito allo Spezia ai microfoni di TMW Radio: "Purtroppo abbiamo lavorato più di una settimana per condurre in porto l'operazione. Credevamo di esserci riusciti, ma poi l'AEK ha cambiato le carte in tavola e ha richiesto un'operazione diversa da quanto concordato con il loro direttore, che poi il presidente ha cambiato. Questa è la realtà, e in questo momento non sappiamo come andrà a finire. Con le condizioni cambiate va capito se l'operazione potrà essere ripresa".

