L'ex attaccante Alessandro Altobelli a Maracanà, a TMW Radio, ha commentato l'impresa dell'Inter in Europa League. Ecco un estratto dell'intervista: "Cosa aggiungere in prospettiva a questa Inter? Abbiamo visto il portiere dello Shakhtar che ha aiutato l'Inter nel primo gol. E' giusto che giochino anche di piede, ma far partire le azioni dal portiere non è per nulla bello. Si muovono goffamente. Oggi l'Inter comunque è una società e squadra forte. Non so cosa sia successo dopo la fine del campionato, ma stiamo vedendo un'altra squadra. E' stato rivalutato Godin, Gagliardini in mezzo al campo sta crescendo e sta mostrando le sue qualità. Conte ha capito che bisogna dargli fiducia. Abbiamo ancora un problema sulle fasce, giocando a 5 il gioco è tutto lì. Si dovrebbe migliorare in quel reparto. E Lautaro sta crescendo e diventerà un campione".

A che punto è l'Inter ad oggi nella corsa alla Juve?

"Il campionato lo abbiamo visto, ma è stato molto particolar,e visto il Covid. La Juve è la squadra da battere, dovrà fare un mercato forte ma dobbiamo capire come cambieranno le rose. Ma l'Inter ha accorciato le distanze. E se fa un buon mercato, può essere l'anno buono per giocarsela fino alla fine. Se poi dovesse prendere anche Messi, cambierebbe tutto".