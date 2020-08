tmwradio Angelozzi: "Bravo Cagliari, Di Francesco tra i migliori. Fiducia per Spezia-Chievo"

Guido Angelozzi, direttore generale dello Spezia, ha parlato così dei play-off di Serie B dei suoi bianconeri, attesi dalla rivincita di domani contro il Chievo in semifinale (2-0 per i gialloblù all'andata), e anche di mister Di Francesco nell'intervista concessa oggi a TMW Radio: "Il Genoa vuole mister Italiano? Lui sta bene allo Spezia. È una brava persona, reale, che per filosofia di gioco secondo me ricorda molto Di Francesco. Ha una filosofia propositiva che lo fa somigliare a De Zerbi e Sarri. Quest'anno Italiano ci ha già dato tante soddisfazioni".

Cos'è successo a Verona nell'andata dei play-off col Chievo?

"Abbiamo avuto 20 minuti di black-out all'inizio della partita e abbiamo subito due gol, mettendo l'intera gara in salita. Nella ripresa però siamo cresciuti, abbiamo sbagliato un rigore e altre tre-quattro occasioni, quindi sono molto fiducioso in vista del ritorno".

Il Chievo l'ha sorpresa in questo finale di stagione?

"Effettivamente nel finale di stagione si è ritrovato e i suoi ex calciatori di Serie A si sono svegliati, chiudendo molto bene il campionato. C'è da dire però che contro l'Empoli, nella precedente gara dei play-off, il Chievo è stato molto, molto fortunato".

Al Sassuolo ha lavorato con mister Di Francesco: come lo vede al Cagliari?

"Alla Roma aveva fatto benissimo, ma ogni anno là succedono cose strane... Aveva voglia di tornare e magari alla Sampdoria ha accettato un progetto che per lui non andava bene. Per me Di Francesco è uno dei migliori allenatori italiani, al Sassuolo ha lanciato diversi calciatori sconosciuti ed è stato uno dei primi a proporre veramente calcio. Ricordate l'esordio di Zaniolo nella capitale? Lo avevano preso per pazzo, poi gli hanno dato ragione... Il Cagliari ha fatto bene a puntare su di lui, sono felice per questa sua nuova avventura".