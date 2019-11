TMW RADIO - Bazzani: "Napoli, i problemi sono tanti. Regna il caos"

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante Fabio Bazzani è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare del Napoli: "Purtroppo regna una confusione generale. La strada intrapresa non è seguita da tutti. I calciatori hanno problemi con la società, altrimenti non fai certi gesti. L'allenatore era d'accordo con i giocatori sul fatto che il ritiro non fosse giusto, ma al tempo stesso, essendo il tecnico, non poteva dare l'esempio di non andare in ritiro. C'è molto caos ed è difficile fare risultati così. Champions? Le qualità ci sono, ci può stare la rimonta. La preoccupazione è che per fare questo filotto, bisogna mettere a posto tutte le cose fuori. E non c'è stato un problemino, ma qualcosa di più".