“Non mi è piaciuto ma lo giustifico per il periodo di fermo. Voto 5,5”. Ospite di Maracanà Show su TMW Radio, l’ex arbitro Mauro Bergonzi commenta così la prova di Maurizio Mariani, direttore di gara di Inter-Sampdoria: “Partita facilissima, non ci sono state azioni pericolose in area di rigore. Si vedeva che Mariani era inattivo da tre mesi: è partito molto male, farraginoso e lento. Per l'arbitro queste sono partite che devi osservare e fischiare quando c'è da farlo”.

Un giudizio sul VAR?

“Positivo. Mazzoleni fa sempre bene, è una garanzia. Mariani invece deve fare di più”.