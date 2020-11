tmw radio Campagnolo promuove Fonseca: "Mentalità devastante, la sua Roma è una big"

L'ex portiere Andrea Campagnolo, oggi preparatore del Cittadella Primavera, nell'intervista di ieri a TMW Radio ha parlato anche della Roma e di Fonseca: "Il preparatore dei portieri Savorani è un amico, e vi dico che Fonseca è veramente un grande allenatore. Sento parlare la gente, e ce n'è tanta di incompetente che parla senza conoscere, o senza guardare dov'era prima. Ha una mentalità devastante, fa giocare bene le sue squadre e allena una big come la Roma, che per me ha tre giocatori davanti che non ha nessun altro. Dietro magari è un po' ballerina, ma anche per come affrontano le partite e ricercano il bel gioco da dietro. Ma la posizione che ha oggi in classifica per me rispecchia tutto il lavoro fatto nell'ultimo anno, specie dal mister. Non si può dire che lotti per lo Scudetto, a mio parere, ma può provare ad arrivare là davanti, e anche il calcio insegna che le sorprese sono ben accette. Anche per cambiare un po' la situazione, mi farebbe piacere vincessero, certo, ma ad oggi parlare di Scudetto è un po' esagerato".