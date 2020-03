TMW RADIO - Cauet: "PSG? I giocatori potevano risparmiarsi quelle sceneggiate"

tmwradio Cauet: "PSG? I giocatori potevano risparmiarsi quelle sceneggiate"

vedi letture

L'ex centrocampista dell’Inter, Benoit Cauet, è intervenuto a “Stadio Aperto” su TMW Radio parlando dell'emergenza Coronavirus tra Francia e Italia. Di seguito alcune battute:

Le varie leghe stanno pensando ad una soluzione per terminare i rispettivi campionati, cosa ne pensi a riguardo?

“Ad oggi non si può pensare a niente altro che alla salute pubblica. L’atteggiamento di tutti è importante per porre la parola fine a questa situazione, quando tutto sarà ristabilito si potrà pensare a far ripartire tutto il mondo dello sport”.

Sei rimasto deluso dall’atteggiamento dei giocatori del PSG che hanno festeggiato con i tifosi il passaggio del turno?

“Potevano risparmiarselo. Non ha avuto senso giocare a porte chiuse e poi andare a festeggiare con i tifosi. Poi per quanto riguarda il campo non vedevo il bisogno di festeggiare il passaggio agli ottavi contro un modesto Borussia Dortmund”.

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di CBenoit Cauet a TMW Radio!