Colonnese: "B e C non possono ripartire, è certo. Ma la A proverei a concluderla"

Francesco Colonnese, ex difensore, ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, i fatti principali dell'attualità. Di seguito alcuni estratti: "La ripresa? Non è semplice, non sappiamo tutta la verità. Non c'è tranquillità, dobbiamo capire come stanno le cose. Il comitato scientifico deve dire come comportarsi con chi risulta positivo. Non so cosa dire, c'è troppa confusione. I calciatori prima volevano ripartire, ora c'è chi sta tornando sui propri passi. C'è molta incertezza. Proverei a ripartire come stanno facendo, poi c'è da valutare come si evolverà la situazione. Serie B e C non possono ripartire, è certo, ma la A proverei a concluderla. Ma se escono troppi casi in una squadra? E' impossibile ripartire. Vorrei capire poi chi si assume la responsabilità della ripartenza".

