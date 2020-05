tmwradio Colonnese: "Serie A, situazione confusa. Riprendere con cautela"

Francesco Colonnese, ex difensore, ha commentato in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, i fatti del giorno.

L'Inter ha ripreso gli allenamenti. Da ex calciatore che farebbe?

"Non è semplice, non sappiamo tutta la verità. Non c'è tranquillità, dobbiamo capire come stanno le cose. Il comitato scientifico deve dire come comportarsi con chi risulta positivo. Non so cosa dire, c'è troppa confusione. I calciatori prima volevano ripartire, ora c'è chi sta tornando sui propri passi. C'è molta incertezza. Proverei a ripartire come stanno facendo, poi c'è da valutare come si evolverà la situazione. Serie B e C non possono ripartire, è certo, ma la A proverei a concluderla. Ma se escono troppi casi in una squadra? E' impossibile ripartire. Vorrei capire poi chi si assume la responsabilità della ripartenza".

Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, in merito alla possibile ripartenza del campionato si dice ottimista:

"Da qui al 18 maggio vedremo cosa accadrà, giusto così. Si sospenderà solo più avanti, se la situazione non permetterà di riprendere".

Farebbe un lungo ritiro per concludere il campionato?

"Io stavo bene, ma ero scapolo. Era un modo per fare gruppo. Ma per chi ha famiglia e figli è difficile. Il calciatore va tutelato, non può essere carne da macello".