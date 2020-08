tmwradio De Marchi: "Pirlo-Juve? Per me ha le capacità per portarla al traguardo"

L'ex difensore e oggi procuratore Marco De Marchi si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Di seguito un estratto dell'intervista.

La presenza di Pirlo alla Juventus è una chance per vincere lo Scudetto?

"Il lavoro con cui Antonio quest'anno ha gettato le basi è ottimo. Vince uno solo, certo, ma anche il secondo posto ha ridato credibilità all'Inter e speranze di poter competere ai suoi tifosi. La Juventus è arrivata alla fine di un ciclo e sta cambiando: far arrivare Pirlo con un nuovo staff può far pensare che necessiti di un attimo di tempo per essere competitiva come al solito. Ma questo è un punto di domanda, lo sapremo strada facendo. Io preferisco che gli allenatori arrivino ai posti di comando dopo una certa gavetta. Poi ci sono gli speciali, quelli che appartengono ad un pianeta diverso, e penso che nel suo ruolo Pirlo sia stato il migliore di tutti i tempi: è un leader silenzioso che ha dispensato capacità intellettive dappertutto. Per me ha le capacità di prendere in mano una Ferrari e portarla al traguardo".