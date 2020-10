tmw radio De Marchi: "Tomiyasu mi piaceva più da terzino, da centrale deve migliorare"

Ospite di TMW Radio ieri, l'ex calciatore del Bologna Marco De Marchi ha parlato così di Takehiro Tomiyasu: "Lo scorso anno perlopiù ha giocato da terzino destro, e mi aveva impressionato. Dicono che sia sempre stato un centrale, a me da terzino non è dispiaciuto. Spostandolo in mezzo, deve migliorare parecchio per poter essere considerato un centrale di alto livello".