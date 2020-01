© foto di Federico De Luca

Nel suo intervento a TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ha parlato anche dell'addio di Florenzi alla Roma: "È un patrimonio del calcio italiano, Fonseca lo riteneva uno nella rosa ma non veniva utilizzato. Forse ha pensato di rischiare l'Europeo, dove Mancini lo fa giocare terzino. Io lo preferisco come esterno alto in un 4-4-2 o nel 4-3-3. Nella Roma negli anni è stato spostato dietro. la permanenza di Spinazzola e Santon, che l'allenatore lo vede bene, ha fatto sì che Florenzi capisse la situazione. Rimane in una piazza importante come Valencia, credo sia una soluzione che va bene per entrambi. Prestito secco? lascia un pò di malumore, soprattutto per un giocatore che non ha mai detto nulla. Sta andando via un pò tutta la romanità dalla squadra".