tmwradio Di Marzio: "Polemica inutile di Spadafora con CR7. Il calcio non deve chiudere"

Nella sua intervista a TMW Radio, Gianni Di Marzio ha parlato anche del ministro Spadafora e della polemica con Cristiano Ronaldo: "Non vedo positivamente il ministro, anche se lo rispetto. Lui è da sempre negativo con il mondo del calcio. Non venendo dal mondo sportivo, pensa che il calcio è solo per privilegiati. E poi ha iniziato questa polemica inutile con Ronaldo. Il calcio non deve chiudere. Si deve cercare di trovare un modo affinchè le Asl non prendano il sopravvento".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.