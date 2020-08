tmwradio Durante: "Juve, l'affare Ronaldo un bagno di sangue. Marotta aveva ragione"

L'agente Sabatino Durante ha parlato a TMW Radio della Juventus e del possibile addio di uno tra Ronaldo e Dybala: "Quando la Juve ha deciso di prendere Ronaldo, Marotta non era d'accordo, perché il gioco non vale la candela. E sono della stessa idea. Troppo facile dire che ora aveva ragione. E' stato un bagno di sangue l'affare, non ha dato i frutti sperati dal punto di vista sportivo ed economico. Se devi scegliere tra Ronaldo e Dybala, Pirlo ha più sensibilità nel far rimanere Ronaldo, ma io terrei Dybala. Oggi la Juve non può permettersi entrambi. Se vuoi vincere qualcosa, servono giocatori bravi e li devi tenere e accontentare, come Dybala".

