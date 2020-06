tmwradio Enrico Fedele: "Mertens? Ha firmato col Napoli, anche per la lentezza dell'Inter"

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha parlato delle trattative impellenti in casa Napoli, partendo dal rinnovo di Mertens, nel corso della trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio: "Mertens ha firmato non tanto per la velocità del Napoli, ma per la lentezza dell'Inter. Voleva 3 anni di contratto e un bonus, l'Inter gliel'ha proposto di due con opzione per il terzo. Il Napoli provvederà a risolvere il problema sul contenzioso dei diritti d'immagine: se l'Inter fosse stata più veloce, sarebbe andato ai nerazzurri. Aveva dato il suo assenso. Penso che abbia inciso la determinazione di Gattuso: fosse per De Laurentiis, avendo chiesto l'abolizione del contenzioso, non l'avrebbe fatto ma in realtà Gattuso si è imposto su due giocatori: Zielinski e Mertens. A Gattuso tra l'altro va la nostra solidarietà per la scomparsa della sorella".