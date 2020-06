TMW RADIO - Fantini parla di Belotti: "Non so se a Torino potrà fare il salto di qualità"

tmwradio Fantini parla di Belotti: "Non so se a Torino potrà fare il salto di qualità"

vedi letture

L'ex attaccante Enrico Fantini è intervenuto a Stadio Aperto, sulle web frequenze di TMW Radio, parlando tra le altre cose anche del Torino. D seguito un estratto dell'intervista: "Per Belotti è il momento del salto o deve proseguire nel Torino? Doveva farlo già qualche anno fa, poi un infortunio lo ha penalizzato parecchio. Parliamo di un lottatore nato, che i suoi gol li fa sempre: non so se a Torino potrà fare il salto di qualità. Tra l'altro è arrivato un nuovo ds, e ci saranno equilibri da sistemare: voci mi dicono che alcuni giocatori interpellati per giocare nel Toro hanno risposto di no, poiché la situazione non è ben chiara. L'inserimento di un ds in corsa dimostra che c'è qualcosa che non va, di non limpido. Il Torino lottava per non scendere in zona retrocessione, mi auguro che con la ripartenza ritrovi stimoli e voglia di non retrocedere, perché questo rischio comunque c'è".

Secondo molti Cairo abbia messo da parte ambizioni ed investimenti sul Torino.

"Lo scorso anno con Mazzarri fecero benissimo e tutti, compreso Cairo, pensavano che potessero replicare. Secondo me ci sono giocatori che non stanno rendendo, in più è stato patito il grave infortunio di Iago Falque che è uno che ha segnato gol importanti e può trovare la giocata in ogni momento. Mi sembra che si sia rotto il giochino con Mazzarri, e ritrovare gli equilibri non è facile. Tutto dipende comunque dai giocatori e non dagli allenatori: per 20 anni ho giocato e tutto passava dalla mia voglia di correre o meno. A volte i tecnici incidono giusto un po', altre meno".