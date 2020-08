tmwradio Ferrario: “Segnali di riavvicinamento tra Conte e la società”

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato il giornalista di Sport Mediaset Pepe Ferrario. Ecco le sue parole riguardo l’Inter:

Cosa ti aspetti dall’incontro fra Conte e la società?

“Oggi sarà una giornata di verdetti, perché sembra che arriverà anche la decisione di Messi riguardo il suo futuro. Tornando all’Inter, arrivano segnali positivi di un riavvicinamento. Non credo la società vorrà esonerare Conte, anche per via del suo contratto a cifre monstre. Personalmente non vedo ragioni logiche per mandare via Conte, perché comunque ha fatto un’ottima stagione.”

Credi che la società però vorrà anche delle garanzie a livello di condotta da parte del suo allenatore?

“Le garanzie servono perché la società vuole assolutamente avere a che fare con un uomo maturo, che deve capire quando deve parlare. Conte storicamente ha sempre manifestato malcontenti, vedo quanto accaduto nel 2014 con la Juventus e la fine del rapporto col Chelsea. La storia insegna e Suning deve capire con che tipo di personaggio ha a che fare.”

Cosa peserà di più: le richieste di mercato di Conte o il suo comportamento?

“C’è molta confusione e un forte malcontento umano, perché non riesco mai a capire dove voglia arrivare. Ogni volta c’è un problema ma cambia sempre. Se Conte pretende 4 acquisti da 50 milioni, chiaramente la società non può garantirglieli. Se pensa invece che con due acquisti di valore la squadra può crescere, allora il progetto è già più realizzabile.”