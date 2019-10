TMW RADIO - Fontana: "Stravedo per Meret, ma Donnarumma è diverso"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Alberto Fontana, ex portiere, a TMW Radio si è espresso sul Var, Donnarumma e Meret:

Sul Var:

"Magari ci fosse stato ai miei tempi, ora ha tolto tanti problemi anche se non si è azzerato tutto. Prima c'erano 20 polemiche al venerdì, oggi solo 2-3. Poi tutto va migliorato ma ritengo sia una grande invenzione".

L'Italia è coperta sul ruolo del portiere, ce ne sono tanti giovani...

"Quando criticano Donnarumma mi si alzano le unghie. Ha poco più di 20 anni, gioca a San Siro ed è titolare in Nazionale. Deve migliorare, ma è un talento incredibile. Non ci sto quando viene attaccato, la natura gli ha dato qualcosa di superiore: è diverso, non ne nascono sempre di portieri come lui. Ieri Meret ha sbagliato? L'errore fa parte del ruolo, è molto delicato. Fino adesso, in una piazza importante, ha fatto benissimo. Fa parte della crescita di un giocatore che scende in campo ogni 3 giorni e che deve ancora abituarsi. Stravedo per Meret. La nostra tradizione è grandissima. Ci sono le certezze come Sirigu e Consigli e giovani bravi come Cragno e Silvestri del Verona".

Donnarumma non gioca in Europa col Milan, può essere un qualcosa che lo limita?

"Verissimo. Ha meno chance di accumulare esperienza come sta facendo Meret. Inoltre la situazione ambientale non è idonea per lui, il problema contrattuale che ha avuto ha inciso parecchio".

Sul campionato:

"La Juventus rimane la squadra da battere, ma le altre squadre nei 14-15 giocatori si sono avvicinate molto. In Italia vince chi non prende gol e i bianconeri quest'anno ne stanno subendo tanti. Questo aspetto può tenere il campionato più vivo".