Galli e quel consiglio a Conte: "Un passo indietro per non tarpare le ali all'Inter"

Intervenuto ai microfoni del programma "Maracanà" su TMW Radio, l'ex portiere Giovanni Galli ha parlato anche delle difficoltà riscontrate da mister Antonio Conte sulla panchina dell'Inter in quest'avvio di stagione: "Conte vuole sempre dare un'identità alla sua squadra, ma come con il Torino va sotto e poi va va avanti con la forza dei nervi e vince. Quando si libera la fantasia dei giocatori, l'Inter vince. Se fossi in Conte, su questo aspetto farei un passo indietro, dando ai giocatori solo un filo conduttore e non tarpando le ali ai suoi".