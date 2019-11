© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Nel corso di Stadio Aperto, su TMW Radio, l'ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini ha commentato il rendimento di Rolando Maran come tecnico del Cagliari: "E' un tecnico che viene da una lunghissima gavetta. Non tutti conoscono le sue enormi qualità. Riuscì a portarci a una salvezza tranquilla con il Chievo Verona, nonostante fosse subentrato. sa coinvolgere e farsi voler bene da tutti. Riesce a far migliorare una squadra a lungo termine, passo dopo passo riesce sempre ad aggiungere qualcosa in più".