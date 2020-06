tmwradio Maifredi: "Juventus favorita perché ha Ronaldo"

Nel pomeriggio di TmwRadio, durante la trasmissione Maracanà, è intervenuto l’ex tecnico della Juventus, Gigi Maifredi, per presentare tatticamente la finale di coppa Italia di questa sera tra Napoli e Juventus.

Chi può decidere la gara di questa sera?

"Quando giochi una finale ad ali livelli come questa la cosa fondamentale è avere attaccanti di qualità capaci di decidere le partite con le loro giocate. Da questo pinto di vista la Juve è sicuramente avvantaggiata avendo uno giocatori più forti al mondo come Ronaldo, senza dimenticare Dybala e Douglas Costa".

Demme può mettere in difficoltà la Juventus?

"Credo siano più i giocatori del Napoli a dover stare attenti a quelli della Juventus, i bianconeri possono contare in questo momento su un Bentancur in grandissima condizione. Questo è un giocare che già a diciassette anni giocava a livelli altissimi, gli manca davvero poco per diventare un fuoriclasse. Credo sia lui a poter fare la differenza nella gara di questa sera".

Di chi è il merito della trasformazione di Mertens?

"Soprattutto sua che ha grandi capacità ma anche di Gattuso che lo ha lasciato più libero di esprimersi in avanti, poi a lui non mancano estro e abilità e queste sono le principali caratteristiche che gli hanno permesso di segnare il record di gol con il Napoli".

Sarri ha inciso sulla crescita del belga?

"Sarri ragiona, come tutti i bravi allenatori, per il bene della squadra e ha capito che ad un certo punto bisognava provare Mertens come prima punta stimolandolo e facendone esplodere le capacità. Ad un certo punto si era creata la necessità di provare il belga lì davanti e Sarri fece bene a valorizzarlo nel ruolo di prima punta".

Bentancur o Pjanic stasera?

"Sicuramente sarà una scelta difficile. Il bosniaco sembra essere disturbato dalle voci di mercato e non si sente più inamovibile e forse per questi motivi non si sta esprimendo al massimo. Credo che per stasera il dubbio di Sarri sia far giocare Pjanic o Khedira perché potrebbe rinunciare al bosniaco inserendo Bentancur in cabina di regia e sfruttare le grandi capacità di inserimento del tedesco. Credo che alla fine Sarri sceglierà di mandare in campo anche Cuadrado per mettere in difficoltà la fascia sinistra del Napoli".

Centrocampo del Napoli più forte di quello della Juventus?



"Mi aspetto grande equilibrio nella fase mediana del campo ma i giocatori della Juventus sono più abituati a disputare certe sfide e questo fa pendere la bilancia dalla parte dei bianconeri che in quanto ad esperienza di sfide ad alto livello sono sicuramente più pronti".

Può funzionare il doppio ruolo che potrebbe interpretare Rangnik nel Milan il prossimo anno?



"Quello che comanda in una squadra deve essere l’allenatore, solo lui deve parlare con la squadra deve essere lui la figura centrale anche per avere il rispetto e il seguito della squadra. Da allenatore non ho mai accettato alcuna ingerenza. Personalmente sono scettico sull’interpretazione di un doppio ruolo così".