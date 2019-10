TMW RADIO - Marelli: "Qualità degli arbitri? Nicchi ha creato il casino"

Luca Marelli, ex arbitro, sugli episodi di Juve-Genoa e Napoli-Atalanta e sul protocollo VAR

Sul protocollo var...

"Si può allargare il protocollo, ma l'asticella si sposta soltanto, ci sarà sempre un limite. La soluzione definitiva sarà dare alle società un tot di chiamate, per dare la possibilità di rivedere episodi grigi che possono avere due interpretazioni diverse".

Perché il var non è intervenuto su Kjaer-Llorente e Ronaldo-Sanabria?

"Il var non è intervenuto per lo stesso motivo per cui non lo ha fatto in tanti altri casi. Se un arbitro vede e valuta un episodio, il var non può fare più nulla. È un'interpretazione vincolante che ha trasformato questo strumento. Non prendere una decisione è l'errore più grave, ha incasinato il var e facendo così ha spostato la decisione dal campo alla sala esterna. In questi casi, in cui c'è un fallo in entrambe le interpretazioni che si danno, va fischiato. Si deve arbitrare in campo. In generale viene sempre fatto, ieri a Napoli no".

Sulla nuova generazione di arbitri...

"Due anni fa sono usciti Damato e un altro che non ricordo per limiti di età: erano nei primi cinque della graduatoria. L'anno scorso sono usciti Mazzoleni e Banti, primo e terzo. Quest'anno Rocchi, Orsato e Calvarese. Se escono sempre i primi in graduatoria, vanno sempre via i migliori. Chi arriva ultimo, rimane sempre dento. Si abbassa il livello tecnico di anno in anno. Il motivo è dell'assurda decisione di dividere Can A e Can B. Dove vogliamo andare? Nicchi e Rizzoli confermeranno tutto su questi episodi. Mi auguro che Nicchi non parli di tecnica, perché è un presidente, anche se è lui che ha creato questo casino. Lui c'è dal 2009, la divisione tra A e B è del 2010".

Giua per Juve-Genoa era alla 4° partita di A...

"C'è qualcosa che non mi torna in questa designazione, va bene rischiare ma con logica. Non c'è stata meritocrazia in questa decisione, come è successo con Stephanie Frappart nella Supercoppa europea. Dove è finita? Non ha più arbitrato né in Champions e né in Europa League. Questo perchè non è stata scelta per meritocrazia. Alcuni parlano di sessismo perché viviamo in un paese in cui il perbenismo è padrone. Ti impone di parlare bene di qualcosa che viene visto rivoluzionario. Mi hanno detto di essere invidioso, ma la Supercoppa europea si fa tutti gli anni".