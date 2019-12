TMW RADIO - Nela: "Florenzi professionista. Napoli, Gattuso il futuro"

Sebino Nela, ex giocatore e opinionista di TMWRadio, in diretta durante 'Stadio Aperto':

Sarri contro la Sampdoria ha confermato il tridente d'avanti:

"Il calcio dovrebbe essere equilibrio e organizzazione, lo insegnano anche a Covericano. Con una rosa del genere, come quella della Juventus, certi giocatori devono stare sempre in campo. Poi sta all'allenatore trovare l'alchimia giusta. Questo tridente non offre garanzie a livello difensivo, ma la Juve ci si deve abituare".

La Lazio può lottare per lo Scudetto?

"I numeri dicono di sì, poi ha la grande capacità di vincere sul finale le partite. Questo dimostra una buona condizione fisica e che c'è tanta voglia nello spogliatoio. Negli ultimi anni ha fallito la qualificazione in Champions nelle ultime 7-8 giornate, vedremo quest'anno ma al momento il giudizio non può che essere positivo".

La Roma?

"Sta facendo un campionato interessante, nonostante abbia avuto molti problemi legati agli infortuni. Sta mancando il Napoli e un po' l'Atalanta, che sta pagando questa grande Champions League, in cui si giocherà il passaggio del turno col Valencia. Le romane ne stanno approfittando bene":

Cosa può fare Gattuso?

"I valori ci sono tutti, il Napoli è una squadra forte. Non so il livello di personalità del gruppo, non conosco i calciatori azzurri e quindi non mi permetto di giudicare. Il cambio d'allenatore dovrebbe dare la scossa, ma sabato contro il Parma ho visto una squadra spenta. Magari appena arriva la prima vittoria ripartiranno, anche se ormai i punti dalla 4° sono tanti. Sarà difficile recuperare. Gattuso il prossimo anno? Per me rimane, indipendentemene dalla Champions. È la persona che può piacere a De Laurentiis: credo abbia scelto anche in prospettiva".

Per Florenzi la Roma rimane la priorità?

"Lui è romano, ma bisogna vedere cosa dicono la famiglia e il procuratore. Firenze è bella, la piazza è passionale: i viola non hanno sbagliato a mettere gli occhi su di lui, che può fare tanti ruoli. Lui sta facendo il professionsita, come ha sempre fatto e per questo Fonseca lo elogia sempre".

Fiorentina-Roma?

"Sono due squadre motivate, da capire chi vorrà fare la gara".

Salvezza dura per il Genoa...

"Nessuno in estate pensava che le due genovesi potessero avere così tante difficoltà. È dura. È stato anche sfortunato per l'infortunio di Kouamé, che aveva anche cominciato a segnare".