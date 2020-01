TMW RADIO - Paganin: "Conte cerca un profilo che dia qualità: Eriksen"

L'ex calciatore Antonio Paganin ha parlato di Inter e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, dell'inseguimento a Vidal ed Eriksen dei nerazzurri: "Il primo obiettivo era il cileno, visto che Conte lo aveva avuto alla Juventus. Ha bisogno di un profilo internazionale. Eriksen sarà interno di centrocampo, Conte non snaturerà il suo gioco, gli equilibri trovati. Può fare anche il trequartista e in caso di emergenza può fare la seconda punta. Ausilio ha detto che l'Inter deve alzare il tasso tecnico, quindi mi fido di quello che ha detto. Vidal ti dà la parte fisica che l'Inter ha già. L'impressione è che Conte non rinneghi le sue idee ma sta cercando un profilo che può alzare la qualità e ti dia anche altre reti, per non affidarsi solo alla coppia Lautaro-Lukaku. Ed Eriksen lo fa".